Предварительно визит не анонсировался.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес тайно посетил Киев.

Об этом сообщил сам министр в Twitter, однако уже постфактум.

Уоллес встретился с главой Минобороны Алексеем Резниковым.

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Предварительно визит не анонсировался.

"Я рад был посетить своего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить больше военной помощи Украине. Наша поддержка их борьбы с российской агрессией растет и будет продолжаться до 2023 года и дальше", - написал Уоллес.

Роль Британии в военной поддержке Украины

С первых дней полномасштабного вторжения России правительство Британии активно поддерживает сопротивление украинцев военным и дипломатическим путями.

Сам экс-премьер Британии Борис Джонсон стал одним из первых мировых лидеров, посетивших Киев после 24 февраля. После чего посещал украинскую столицу еще несколько раз.

Британия также вызвалась начать масштабную подготовку украинских военнослужащих.

Вместе с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Великобритания поддержала и введенные против России санкции за начатую агрессию.

После избрания Элизабет Трасс премьером политика в отношении Украины в стране не изменилась. Напротив, Трасс подчеркнула, что Лондон будет поставлять ВСУ еще больше оружия.

Также украинский президент Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с которым созвонилась премьер после своего назначения.

Великобритания остается одной из немногих стран мира, которая соглашается, что войну с Россией закончить дипломатическим урегулированием пока невозможно, поскольку Москва не придерживается обещаний.

"Тем, что Путин пытается уничтожить Украину, он только создает более мощную, объединенную нацию... сейчас, как никогда, Украина должна одержать победу", – подчеркнула Трасс.

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