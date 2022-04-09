Визит Джонсона начался со встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.

"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Владимиром Зеленским", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что Великобритания - лидер в оборонной поддержке Украины, в антивоенной коалиции и в санкциях в отношении российского агрессора.

Ранее стало известно, что Великобритания разрабатывает план по отправке Украине бронетехники типа Mastiff или Chakal. В Министерстве обороны Британии рассматривают варианты отправки бронированного транспорта типа Mastiff. А также автомобилей вроде Chakal, которые могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.

Кроме того, The Times со ссылкой на источник сообщило, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения учений.

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