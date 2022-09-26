Примененные меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.

В понедельник, 26 сентября, Великобритания расширила список санкций против Российской Федерации в связи с проведением фиктивных референдумов на территории Украины.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, в список попали 92 физических и юридических лица.

В частности, санкции применены в отношении 33 граждан РФ – из-за проведения фейковых референдумов о присоединении временно оккупированных территорий Украины к России.

Видео дня

Санкции также применены в отношении чиновников управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

"Под санкции попали 10 сотрудников "Совкомбанк", 16 сотрудников "Сбербанк", а также "главы военно-гражданских администраций" украинских регионов, где проходят "референдумы", – говорится в сообщении.

Примененные меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.

Фейковые референдумы на оккупированных территориях

Как писал УНИАН, так называемое "голосование" за вхождение захваченных украинских земель в состав Российской Федерации проходит с 23 по 27 сентября. Оккупанты проводят "голосование" на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, заставляя людей голосовать под дулами автоматов за "присоединение" к России.

По словам депутата Запорожского облсовета, людей просто ловят на улице и заставляют ставить галочку в бюллетене, не запрашивая при этом никаких документов. А жителей временно оккупированной территории Донетчины, по информации ОВА, заставляют отдавать голоса на "референдуме" путем запугивания и поквартирного обхода.

Службу безопасности Украины сообщила, что российские оккупанты "подвели" итоги фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября.

По мнению экспертов, президенту РФ Владимиру Путину нужно голосование на так называемых "референдумах" не для того, чтобы показать какой-то результат, а для того, чтобы заставить людей смириться с оккупацией и связать всех общим преступлением.

Страны мира еще до завершения так называемого волеизъявления заявляют, что эти референдумы – фикция, и говорят о намерениях не признавать их результаты.

Еще во время "голосования" Россия начала заявлять, что якобы после аннексии на эти территории будет распространяться ядерная доктрина РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: