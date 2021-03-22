20 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции.

Решение Турции выйти из Стамбульской конвенции по защите прав женщин объясняется тем, что этот документ используется для приравнивания гомосексуализма к норме.

Читайте такжеВ Турции начались протесты из-за выхода страны из конвенции о защите женщинОб этом сообщило управление по связям с общественностью президента Турции.

«Конвенция, первоначально предназначавшаяся для защиты прав женщин, была присвоена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции. Отсюда и решение выйти»,— сказано в заявлении управления президента Турции.

В нем отмечено, что не только Турция обеспокоена конвенцией. Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия до сих пор не ратифицировали соглашение, а Польша пыталась выйти из него, сославшись «на попытку ЛГБТ-сообщества навязать свои представления о гендере всему обществу». В документе говорится, что страна продолжит защищать права всех женщин и борьбу с бытовым насилием, передает kommersant.

Выход Турции из Стамбульской конвенции

20 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Турцию пересмотреть решение о выходе из конвенции. Президент США Джо Байден назвал решение Турции необоснованным.

После сообщения о выходе страны из Стамбульской конвенции, в крупнейших турецких городах прошли акции протеста против этого решения.

Домашнее насилие в Турции: что известно

В Турции не ведется официальная статистика убийств женщин. Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что 38% женщин в Турции подвергаются насилию со стороны партнера в течение своей жизни, по сравнению с примерно 25% в Европе.

В 2011 году Турция стала первой страной, которая ратифицировала конвенцию Совета Европы, принятую в Стамбуле. В этой стране в 2019 году было совершено 474 убийства женщин, а это вдвое больше, чем в 2011-м.

Анкара приняла такие меры, как ведение базы лиц, прибегающих к насилию, а также создание приложения для смартфонов для женщин, которое отправляет сообщение в полицию, которое было загружено сотни тысяч раз.

Решение Эрдогана было принято после того, как в марте он обнародовал судебные реформы, которые, по его словам, улучшат права и свободы и помогут соответствовать стандартам ЕС. Турция была кандидатом на вступление в блок с 2005 года, но переговоры о доступе были прекращены из-за разногласий в политике и репутации Анкары в области прав человека.

Стамбульская конвенция о предотвращении насилия над женщинами

Конвенцию приняли в 2011 году, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.

Украина подписала Стамбульскую конвенцию в 2011 году, но документ так и не был ратифицирован. В 2020 году ратификация Стамбульской конвенции была основным требованием Марша женщин. По оценкам организаторов, тогда в нем приняли участие около 3,5 тыс. людей.

Уже после шествия - в мае 2020 года ООН призвал Верховную Раду ускорить ратификацию Стамбульской конвенции о противодействии насилию. Таким образом в организации отреагировали на петицию о ратификации Стамбульской конвенции к президенту Украины, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

В июне прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что попросит Раду ратифицировать Стамбульскую конвенцию после того, как МИД подаст соответствующее предложение.

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Автор: Ирина Погорелая