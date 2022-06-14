В системе PESEL зарегистрировалось около 1 миллиона 100 тысяч человек.

Более 200 тысяч беженцев из Украины уже нашли работу в Польше.

Как пишет "Польское Радио", об этом сообщил глава Управления по делам иностранцев Ярослав Шайнер.

"200 тысяч - это на самом деле большое число. Следует принять во внимание, что из 4 миллионов примерно 2 миллиона человек вернулись или меняют место жительства. Часть уехала в другие страны. Они проезжают через Польшу. В системе PESEL зарегистрировалось около 1 миллиона 100 тысяч человек. Министерство семьи и социальной политики реализует активизационные программы для этих людей с мыслью о том, что эти люди будут работать, и им будет нужна помощь на рынке труда", - сказал он.

Справка: PESEL - это универсальная электронная система реестра населения. Она используется для сбора основной информации, которая определяет личность и административно-правовой статус граждан Польши и иностранцев, которые проживают в Республике Польша.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало мая в Польше был легально трудоустроен каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины.

Ранее сообщалось, что в Польше беженцам из Украины раздают подарочные карты на 2 тысячи злотых.

Напомним, что Латвия продолжит поддержку украинских беженцев до конца года.

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