Украинцы имеют право на обеспечение жильем и питанием на ограниченный срок.

Кабинет Министров Латвии принял решение о продлении мер поддержки украинских беженцев, прибывающих в странув связи с развязанной Россией войной.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

"Срок первичной поддержки части украинского гражданского населения, допущенного в Латвию, истекает уже в июне, и необходимо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для оказания дальнейшей первичной государственной поддержки этим лицам и органам местного самоуправления, предоставляющим жилье", - говорится в сообщении.

Поправки в закон о поддержке гражданских лиц Украины, поддержанные Кабинетом Министров, предусматривают закрепить, что все гражданские лица в Украине имеют право на обеспечение жильем на срок до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022.

При этом физические и юридические лица в Латвии могут получать компенсацию на предоставления жилья украинцам на этот срок.

Как сообщает издание Delfi, предусмотрено, что украинцев будут обеспечивать питанием, но на срок до 30 дней. Возможность также будет предоставляться до конца года.

При этом право получать помощь в размещении будет у всех украинских беженцев, независимо от того, в какой период после 24 февраля 2022 года они прибыли в Латвию.

Ожидается, что на эти меры поддержки понадобится 7,87 млн евро из государственного бюджета в этом году и почти 1 млн евро в следующем году. Около 5,76 млн евро из этой суммы - для обеспечения беженцев жильем.

По информации МВД, с начала войны в Украине в Латвии зарегистрировано около 32 000 беженцев, почти 26 000 из них получили вид на жительство с правом на трудоустройство.

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