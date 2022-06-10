В Канаде назвали стоимость заблокированных и замороженных российских активов в стране.
Об этом говорится в сообщении на сайте канадской полиции.
"Полиция отчитывается, что в Канаде с 24 февраля по 7 июня надлежащим образом были заморожены активы на общую примерную сумму 123,031,866.85 канадских долларов и были заблокированы транзакции на общую примерную сумму в 289,090,090.74 канадских долларов", - говорится в сообщении.
Всего Канада заблокировала 412,1 млн канадских долларов (328 миллионов долларов США - УНИАН).
Это было сделано в соответствии с законом о специальных экономических мерах в отношении России.
При этом, в соответствии с ограничениями, предусмотренными законом о конфиденциальности, пока нет возможности предоставить более конкретную информацию по этим суммам, но информация будет периодически обновляться.
Как известно, в Канаде приняли закон, который позволяет конфисковывать замороженные активы.
Напомним, ранее Канада ввела дополнительные санкции против России. Страна запретила оказывать 28 услуг нефтегазовой и химической промышленности РФ.
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