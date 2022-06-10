В частности, заморожено активов на сумму более 123 млн канадских долларов и заблокировано на сумму более 289 канадских долларов, что эквивалентно 328 миллионам долларов США.

В Канаде назвали стоимость заблокированных и замороженных российских активов в стране.

Об этом говорится в сообщении на сайте канадской полиции.

"Полиция отчитывается, что в Канаде с 24 февраля по 7 июня надлежащим образом были заморожены активы на общую примерную сумму 123,031,866.85 канадских долларов и были заблокированы транзакции на общую примерную сумму в 289,090,090.74 канадских долларов", - говорится в сообщении.

Всего Канада заблокировала 412,1 млн канадских долларов (328 миллионов долларов США - УНИАН).

Это было сделано в соответствии с законом о специальных экономических мерах в отношении России.

При этом, в соответствии с ограничениями, предусмотренными законом о конфиденциальности, пока нет возможности предоставить более конкретную информацию по этим суммам, но информация будет периодически обновляться.

Как известно, в Канаде приняли закон, который позволяет конфисковывать замороженные активы.

Напомним, ранее Канада ввела дополнительные санкции против России. Страна запретила оказывать 28 услуг нефтегазовой и химической промышленности РФ.

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