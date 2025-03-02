По мнению аналитиков, такой шаг может уменьшить влияние Соединенных Штатов в мире и подбодрить союзников России.

Приостановление американской военной помощи Украине подорвет заявленную президентом США Дональдом Трампом цель достижения устойчивого мира в Украине, а также может уменьшить влияние США в мире и подбодрить союзников России. Об этом пишут в своем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они напоминают, что отмена помощи США Украине допускают высокопоставленные чиновники США, о чем говорилось в СМИ, тем временем сам Трамп пока не заявлял о таких намерениях.

По словам аналитиков, приостановление американской военной помощи Украине усилит убеждение президента России Владимира Путина, что он "может достичь полной победы путем войны".

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"Украинские силы использовали предоставленные США военные системы, включая системы ПВО Patriot и ударные системы дальнего радиуса действия HIMARS и ATACMS, для защиты от ночных ударов российских БПЛА и ракет, усиления ударных возможностей Украины, усложнения российской материально-технической базы и командования и управления и подрыва российской оборонно-промышленной базы", - напоминают эксперты.

Они считают, что именно благодаря западной помощи ВСУ значительно замедлили продвижение России, нанесли значительные потери оккупантам и "подорвали усилия России создать экономическую и внутреннюю стабильность на фоне растущего давления со стороны войны".

Между тем прекращение военной помощи США, отмечается, может привести к изменению баланса войны и больших преимуществ для России на поле боя, увеличит вероятность победы России в Украине:

"Россия использует прекращение помощи США Украине, чтобы захватить больше территории в Украине и попытаться исчерпать поддержку Европы - подход, который Путин очертил в своей теории победы".

Они уверены и в том, что такой шаг США "подбодрит Путина и укрепит его веру в то, что Россия может захватить и контролировать Украину и другие бывшие советские страны, включая нынешние страны-члены НАТО".

Еще одна угроза, которая вероятна в результате прекращения помощи США, - это уменьшение влияния США в мире и усиление влияния противников США.

"Россия, Иран, Северная Корея и Китайская Народная Республика (КНР) сформировали блок, направленный на победу над Соединенными Штатами и их союзниками по всему миру, и сейчас проверяют границы обязательств США в отношении своих союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорят в ISW.

По мнению аналитиков, помощь США Украине "является демонстрацией преданности Соединенных Штатов защите демократий от текущей и будущей агрессии по всему миру, включая, но не ограничиваясь, Украину, Израиль, Южную Корею и Тайвань".

"Возглавляемый Россией блок ищет разногласия между Соединенными Штатами и их союзниками, которые можно легко использовать, чтобы изолировать и ослабить Соединенные Штаты на глобальной арене, позволяя противникам восставать и диктовать, где и как Соединенные Штаты могут вступать в мир", предостерегли эксперты.

Прекращение помощи США Украине: возможные последствия

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский после провальной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме признал, что Украине будет трудно победить без американской поддержки, но считает Европу готовой продолжать финансировать Киев.

В то же время президент Польши Анджей Дуда после встречи с Трампом заявил, что Украина не выживет в этой войне без помощи США. В то же время он также считает, что "войну надо как-то закончить", но при этом "не позволить России победить".

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, для Украины очень важны зенитные ракетные комплексы Patriot и ракеты к ним, а также бронетанковая техника, которую поставляют США. По его словам, Европа сегодня, к сожалению, не может поставить в соответствующем количестве вооружение такого класса. Также он признал, что может наступить определенный период, когда ВСУ будет сложнее отражать штурмы российских оккупантов без соответствующей помощи США.

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