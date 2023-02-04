Речь идет об активах российского олигарха на сумму 5,4 миллиона долларов.

В пятницу, 3 февраля 2023 года, генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что конфискованные активы подсанкционного российского олигарха Константина Малофеева передадут Украине.

Как сообщает CNN, такое заявление Гарланд сделал во время встречи с украинским коллегой Андреем Костиным. Отмечается, что речь идет об активах на сумму 5,4 миллиона долларов.

"Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине... Конфискованные средства в дальнейшем будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины. Российские военные преступники не найдут пристанища в США", – подчеркнул американский генпрокурор.

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Костин поблагодарил США за поддержку и отметил, что украинский народ этого не забудет.

"Сегодня мы наблюдаем разрешение на передачу конфискованных активов в размере 5,4 миллиона долларов США Государственному департаменту с целью восстановления разрушенной войной Украины", – отметил он.

Конфискация российских активов

Американский суд впервые принял решение о конфискации активов российского олигарха в пользу Украины. 2 февраля окружной судья США Пол Гардефе в федеральном суде Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать эти активы.

В конце января 2023 года президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал страны ЕС продолжать переговоры об использовании конфискованных активов российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов для восстановления Украины. Он ожидает, что лидеры ЕС "дадут определенный импульс дискуссиям".

В то же время сама Россия заявила о готовности предпринять "ответные шаги" в случае изъятия госсобственности агрессора за рубежом и передачи российских активов в пользу Украины. Страна-агрессор намерена запустить конфискацию иностранных активов для юридических лиц.

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