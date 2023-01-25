Агрессор намерен запустить конфискацию иностранных активов для юридических лиц. Возможностью конфискации собственности физических лиц станет решение суда.

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Россия заявила о готовности предпринять "ответные шаги" в случае изъятия госсобственности агрессора за рубежом и передачи российских активов в пользу Украины.

Как заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации РФ Андрей Клишас, страна-агрессор намерена запустить конфискацию иностранных активов для юридических лиц, сообщает российское РБК.

Клишас также отметил, что возможностью конфискации собственности физических лиц станет решение суда, так как в Уголовном кодексе агрессора есть статьи, предусматривающие частичную конфискацию собственности.

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Война в Украине и замрозка российских активов:

По состоянию на 16 декабря 2022 года Венгрия заморозила 870 миллионов евро российских активов.

По состоянию на 3 января 2023 года страны ЕС и G7 заморозили более 300 млрд долларов российских активов. Швейцария заблокировала около 7,5 млрд франков, принадлежащих россиянам, а также 15 объектов недвижимости. Однако Швейцария не готова конфисковать замороженные российские активы, на чем настаивают другие страны.

В ЕС выдвинули идею конфисковать эти активы для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины. Европейская комиссия выдвинула идею о переводе замороженных активов в фонд, где ими можно было бы активно управлять для получения прибыли для финансирования восстановления Украины.

При этом Брюссель предположил, что активы не будут конфискованы безвозвратно – их вернут РФ, если будет подписано мирное соглашение.

Некоторые государства-члены скептически относятся к этой идее, поскольку есть сомнения том, что провести конфискацию можно законно. Некоторые чиновники утверждают, что это может создать рискованный прецедент, раздуть риски для финансовой стабильности. Еще одно препятствие – такая конфискация может потребовать нового законодательства.

4 января 2023 года немецкие власти заявили о том, что готовы конфисковать российские активы для помощи Украине.

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