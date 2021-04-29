Миссия США в ОБСЕ призвала Россию отменить решение о блокировании Керченского пролива.
Об этом заявил представитель США Кортни Остриен во время выступления в Вене, передает НВ.
Он также призвал Россию принять меры по деэскалации войны на Донбассе и отказаться от дестабилизации ситуации в Украине.
"Мы призываем Россию воздержаться от любых дальнейших эскалационных действий и немедленно предпринять необходимые шаги для деэскалации напряженности в регионе, в том числе путем отмены своих действий по блокированию определенных судов в частях Черного моря", - заявил Остриен.
Закрытие Россией части акваторий Черного моря
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- Российская Федерация объявила, что с конца апреля по октябрь 2021 года закрывает части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.
- Как заявили в Министерстве иностранных дел Украины, такие действия РФ являются грубым нарушением права на свободу судоходства, а также очередной попыткой узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства.
- МИД выразил протест в связи с этими действиями Российской Федерации и призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора.
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