США призвали Россию принять меры по деэскалации войны на Донбассе и отказаться от дестабилизации ситуации в Украине.

Миссия США в ОБСЕ призвала Россию отменить решение о блокировании Керченского пролива.

Об этом заявил представитель США Кортни Остриен во время выступления в Вене, передает НВ.

Он также призвал Россию принять меры по деэскалации войны на Донбассе и отказаться от дестабилизации ситуации в Украине.

"Мы призываем Россию воздержаться от любых дальнейших эскалационных действий и немедленно предпринять необходимые шаги для деэскалации напряженности в регионе, в том числе путем отмены своих действий по блокированию определенных судов в частях Черного моря", - заявил Остриен.

Закрытие Россией части акваторий Черного моря

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Российская Федерация объявила, что с конца апреля по октябрь 2021 года закрывает части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Украины, такие действия РФ являются грубым нарушением права на свободу судоходства, а также очередной попыткой узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства.

МИД выразил протест в связи с этими действиями Российской Федерации и призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора.

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Автор: Александр Топчий