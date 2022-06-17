В частности, федеральные агенты начали опрашивать американские технологические компании.

Федеральное бюро расследований США начало изучать, как компьютерные чипы американских технологических компаний оказались в российском военном оборудовании, изъятом в Украине.

Об этом пишет The Washington Post. В частности, федеральные агенты начали опрашивать американские технологические компании.

По словам источников, агенты Минторговли США, которые обеспечивают контроль за экспортом, проводят расследование совместно с ФБР, посещая компании, чтобы спросить о западные чипы и компоненты, найденные в российских радарных системах, дронах, танках, наземном оборудовании и прибрежных кораблях.

Собеседники издания заявляют, что хотят "проследить этот процесс вплоть до американского поставщика", чтобы определить, "как он попал в эту систему вооружения".

Отмечается, что то, что чип определенной компании попал в российского вооружения не означает, что по этой компании начали расследование, но в США начали расследование относительно того, как "чип этой компании попал в эту систему".

Непонятно, о каких именно компонентах идет речь. Но следователи из разных стран обнаружили западную электронику в российском оружии, которое она использует в боях в Украине.

Многие из этих компонентов были изготовлены до того как РФ аннексировала Крым в 2014 году, но другие были изготовлены в 2020 году.

Среди вопросов, которые задают агенты ФБР: продавали ли технологические компании свою продукцию определенному списку компаний, включая посредников, которые могли быть вовлечены в цепочку поставок.

CAR направила следователей в Украину для проверки российского вооружения и коммуникационного оборудования и сообщила о выявлении компонентов от 70 компаний, базирующихся в США и Европе.

Они нашли части в военных радиостанциях, в системах воздушно-десантной обороны и в остатках крылатых ракет, которые украинцы нашли в различных городах и селах.

CAR в настоящее время отказывается называть западные компании, но маркировка на двух чипах иностранного производства, которые исследовал Spleeters, показала, что они были изготовлены в 2019 году.

Это важно, потому что это показывает, что даже после того, как Россия захватила Крым и был принят против нее первый пакет санкций, она все равно сумела приобрести критически важные технологии, важные компоненты для важных частей оборудования, которые они сейчас используют против Украины.

На чипах, найденных в двух российских военных радиоприемниках в Луганской области, было подряпано некоторые идентификационные знаки, что свидетельствует о том, что кто-то "хотел усложнить выяснение того, кто участвовал в цепочке поставок".

Команда из отдельной британской группы (Royal United Services Institute) обнаружила в оборудовании для радиоподавления компьютерные чипы от десятка американских компаний, включая Intel, Analog Devices, Texas Instruments и Onsemi. Устройство также содержало компоненты от полудюжины производителей чипов в Европе, Японии и Тайване.

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