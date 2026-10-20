Рубио цинично объяснил прекращение обмена разведданными с Украиной и защитил Трампа

Он также заявил, что война в Украине должна закончиться.

Отсутствие информации о запусках российской баллистики не связано с тем, что США перестали предоставлять Украине разведданные. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выразив возмущение по поводу таких заявлений.

"Я видел, как кто-то, связанный с украинским правительством, заявил, что люди в Украине гибнут из-за того, что США отказывают им в предоставлении информации. Это скандально. Это возмутительно. Это просто неправда. Это не соответствует действительности. Что касается того, что были проблемы с идентификацией, что, возможно, существовали внутренние трудности с тем, чтобы они могли получить предоставленную информацию, систематизировать её и реагировать на неё – это возможно. Мы это изучаем. Но, насколько мы понимаем, то, что произошло 13-го и 18-го, было технической проблемой", – сказал Рубио.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп реагирует на намеки о том, что он действует с целью умышленно нанести ущерб Украине. Рубио заверил, что такие заявления не соответствуют действительности и несправедливы по отношению к Трампу.

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Также Рубио перечислил причины, по которым война в Украине должна закончиться.

"Одна из причин, по которой эта война должна закончиться, – это то, что гибнет слишком много людей. Одна из причин, по которой эта война должна закончиться, заключается в том, что энергосистема Украины подвергается разрушениям. Одна из причин, по которой эта война должна закончиться, заключается в том, что ежемесячно 20 000–25 000 россиян гибнут, пытаясь продвинуться вглубь Украины. Все это – плохие вещи. Массовые гибели, разрушения, гибель мирных жителей в Киеве", – заявил Рубио.

Что этому предшествовало

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, партнеры не сообщили о запусках баллистических ракет РФ во время массированного удара в ночь на 19 октября. Тогда российские захватчики использовали для атаки 16 баллистических ракет.

По данным The New York Times, Трамп пытается склонить президента Владимира Зеленского пойти на уступки РФ в переговорах. Взамен он, по данным издания, предлагает Украине финансовую выгоду от достигнутых договоренностей.

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