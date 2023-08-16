США уже дважды инициировали соответствующую дискуссию в Катаре и Омане.

Соединенные Штаты Америки готовы ослабить санкции против Ирана в обмен на согласие прекратить поставлять дроны в Россию.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники среди чиновников США и Ирана. По данным издания, Вашингтон инициировал соответствующую дискуссию дважды на переговорах в Катаре и Омане.

США требуют, чтобы Иран прекратил поставки в Москву не только дронов, но и запчастей к ним.

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Как известно, на официальном уровне Тегеран отрицает свое "дроновое" сотрудничество с Россией. Однако Вашингтону мало одной риторики, там ждут от Ирана "более конкретных шагов", подтвердил иранский чиновник FT.

Также США настаивают, чтобы Тегеран возобновил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и отказался от обогащения урана выше 60%.

При выполнении этих условий в Белом доме готовы пообещать, что не будут вводить новые санкции против Ирана (исключения касаются только сферы прав человека), а также не будут вести жесткий контроль по поводу уже принятых нефтяных ограничений.

Иран стал копировать японскую электронику для своих "Шахедов"

Ранее стало известно, что Иран нашел способ обойти санкции в отношении запрета на экспорт запчастей, необходимых Тегерану для изготовления дронов-камикадзе "Шахедов". Именно их режим негласно поставляет армии РФ для атак по Украине.

В частности, там научились копировать ряд деталей японской электроники. По данным WSJ, в одном из сбитых иранских БПЛА в Украине нашли две таких запчасти. СМИ говорят, что это может свидетельствовать о том, что Тегеран, возможно, наладил собственное производство японских деталей.

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