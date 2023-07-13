Это снижает эффект от любых санкций, ограничивающих поставки электроники в Иран.

Иран научился самостоятельно изготавливать некоторые сложные компоненты для производства дронов-камикадзе, поэтому эффект от западных санкций против Тегерана будет слабее. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что Иран все еще получает большую часть деталей для своих дронов от американских, европейских и японских компаний, но постепенно иранцы переходят на собственные комплектующие.

"Иран больше полагается на отечественные компании в производстве деталей для своих беспилотных летательных аппаратов, из-за чего США и их союзникам становится все труднее сорвать его с помощью санкций", – говорится в отчете исследовательской группы Conflict Armament Research.

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Так, в сбитых над Украиной беспилотниках были найдены детали, изготовленные небольшой частной иранской компанией по производству электроники Sarmad Electronics Sepahan. До сих пор эта компания не попадала под западные санкции.

"Поскольку санкции ограничивают иностранные поставки, они, безусловно, чувствуют необходимость производить как можно больше внутри страны", — сказал Дэмиен Сплитерс, заместитель директора по операциям Conflict Armament, который изучал дроны.

Ранее США и европейские страны уже ввели санкции против десятков компаний и частных лиц, предположительно связанных с иранской индустрией беспилотников. Но эти усилия до сих пор имели ограниченное влияние. Многие части дронов, такие как микрочипы, объективы камер, двигатели и системы GPS, широко доступны на коммерческом рынке, что затрудняет перекрытие поставок в Иран для США и их союзников.

Теперь же проблема усугубилась. В иранских беспилотниках, сбитых в Украине, нашли две детали, которые оказались иранскими копиями японских деталей, которые ранее Иран вынужден был импортировать. Переход Ирана на самостоятельное производство этих деталей эксперты связывают с активными попытками Японии пресечь поставки своей электроники в Иран.

В то же время эксперты отмечают, что пока иранские компании могут копировать только самые простые из используемых в беспилотниках деталей. Для получения более сложных компонентов Иран по-прежнему вынужден полагаться на американские, азиатские и европейские компании.

Санкции против Ирана – последние новости

В мае Украина ввела санкции против Ирана из-за поставок иранских дронов-камикадзе в Россию, которая затем использует их для ударов по украинским тыловым объектам. Санкции введены сразу на 50 лет.

Между тем страны Европы планируют выйти из так называемой ядерной сделки с Ираном, которая предусматривала постепенную отмену санкций против Тегерана. Причина та же – поставки иранских дронов в Россию для использования их в войне против Украины.

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