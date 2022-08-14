В ходе визита делегация встретится с президентом Тайваня.

Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань с необъявленным двухдневным визитом.

Об этом сообщает CNN.

В воскресенье, 14 августа, делегация Конгресса США во главе с сенатором-демократом от штата Массачусетс Эдом Марки прибыла в Тайбэй. В состав делегации также входят представители Демократической партии Джон Гараменди, Алан Ловенталь и Дон Бейер, а также член палаты представителей от Республиканской партии Аумуа Амата Коулман Радеваген.

Согласно сообщению МИД Тайваня, в ходе визита группа под руководством Марки встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь и министром иностранных дел Джозефом Ву, а также проведет переговоры с комитетом по иностранным делам и национальной обороне тайваньского парламента по вопросам безопасности и торговли.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси вопреки угрозами Китая совершила визит на Тайвань, став самым высопопоставленным чиновником США, посетившим остров за последние 25 лет.

КНР в ответ начала военные учения возле берегов Тайваня. Власти Тайваня назвали их имитацией нападения.

Китай также разорвал диалог с США в военной и климатической сферах. А против Пелоси и ее ближайших родственников в Поднебесной ввели санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: