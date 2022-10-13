Это заявление было ответом на ядерные угрозы России.

Соединенные Штаты Америки подтвердили готовность защищать "каждый дюйм" территории стран НАТО в случае войны или ядерных ударов. Это обязательство прописано в 5 статье устава Альянса.

Соответствующее заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин в рамках выступления перед заседанием Группы ядерного планирования НАТО. Он подтвердил приверженность Штатов коллективной обороне стран Альянса.

"Мы стремимся защищать каждый дюйм территории НАТО — если и когда до этого дойдет", — сказал Остин.

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Заявления министра обороны США адресованы России. Напомним, президент РФ Владимир Путин во время объявления "частичной" мобилизации разразился ядерными угрозами в сторону Запада. Штаты с союзниками назвали такую риторику безответственной, но восприняли ее всерьез.

Ответ НАТО на применение ядерного оружия Россией: основные подробности

США пообещали дать РФ "решительный ответ" в случае ядерного удара. По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Россию будут ждать катастрофические последствия.

Президент Штатов Джо Байден не верит в использование ядерного оружия агрессором. Он считает "безответственным" даже упоминать о такой возможности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Мы четко передали России, что будут серьезные последствия, если они применят ядерное оружие любым способом, в том числе ядерное оружие малой мощности в Украине".

По данным СМИ, многие союзники и НАТО в целом физически ответят на ядерный удар. Франция в это число не входит, о чем официально заявил президент Эммануэль Макрон: "Наша доктрина опирается на коренные интересы нации. Они четко определены и не будут затронуты напрямую, если, например, произойдет баллистическая ядерная атака в Украине, регионе".

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