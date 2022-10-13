Всего в проекте участвует 15 стран.

Члены Североатлантического альянса начали проект по созданию лучшей европейской системы противовоздушной обороны. В проекте участвуют 15 стран.

Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что к проекту привлечены Германия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния и Словения. Министры обороны стран подписали декларацию об Европейской инициативе "Небесный щит". К проекту также хочет присоединиться Эстония.

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В рамках этого проекта должны закрыть существующие бреши в защите. В частности, проблемы есть в сфере баллистических ракет, которые достигают больших высот, а также в защите от дронов и крылатых ракет.

Заседание "Рамштайн" - что известно

12 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что на шестом заседании в формате "Рамштайн" обсуждался вопрос о продолжении поставок вооружения и подготовки украинских военных.

Остин также заявил, что украинские военные изменили динамику войны, которую развязала Россия, поддержка Украины усилится.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить. Он подчеркнул, что есть воля сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины.

В свою очередь Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина получит больше систем противовоздушной обороны.

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