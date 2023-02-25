Самолеты из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота, переброшены в ЕС.

Спустя три дня после того, как президент Владимир Путин объявил о де-факто выходе России из Договора о стратегических наступательных вооружениях, США перебросили в Европу самолеты - носители ядерного оружия.

Четыре стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress в пятницу, 24 февраля, прибыли на авиабазу Морон в Испании, сообщило командование американских ВВС в Европе.

Самолеты из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота, переброшены в ЕС "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", а также демонстрации "приверженности США коллективной обороне", подчеркнули в командовании.

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Перед прибытием на испанскую базу B-52 посетили Эстонию, где совершили пролет на малой высоте в Таллине в рамках мероприятий по случаю национального дня независимости. Как отмечает командование, переброшенныые в Европу бомбардировщики в ближайшие дни примут участие в совместных операциях и учениях с привлечением партнеров и союзников.

Отказ России от Договора по стратегическим вооружениям - детали

В ходе своего выступления перед российским парламентом 21 февраля Владимир Путин заявил о своем решении приостановить участие России в Договоре о стратегических ядерных вооружениях. Этот договор предусматривал ограничения на производство ядерного оружия и вводил механизм взаимных инспекций ядерных арсеналов США и России.

В НАТО заявили, что сожалеют о решении Путина выйти из договора о ядерном оружии. Также Столтенберг отверг обвинения Путина о том, что в войне виноваты Киев и его западные союзники.

США не планируют наращивать свой ядерный арсенал и не видят у России возможностей делать это. Вашингтон хотел бы вернуться к обычному режиму взаимных инспекций ядерных арсеналов.