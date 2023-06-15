Самолеты ВВС США переброшены в зону ответственности CENTCOM.

США переправили на Ближний Восток новейшие истребители F-22 из-за активности российских сил.

"Истребители F-22 Raptors ВВС США переброшены в зону ответственности CENTCOM в рамках многогранной демонстрации поддержки и возможностей США в связи с поведением российских самолетов в регионе", - сообщает Пентагон в Twitter.

Отмечается, что такое поведение РФ является непрофессиональным.

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Что предшествовало

В июне США и Саудовская Аравия возобновили переговоры о возобновлении режима прекращения огня в Судане, но бои в африканской стране бушуют уже восьмую неделю.

По данным наблюдателей в Судане было убито более 1800 человек. По данным ООН, 1,2 миллиона человек были перемещены, а более 425 000 суданцев бежали за границу.

F-22 - последние новости

F-22 Raptor - первый американский военный самолет пятого поколения, способный выполнять задачи как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".

28 июня 2022 года сообщалось, что США перебросят в Польшу истребители F-22, чтобы усилить сдерживание РФ. Шесть Raptor из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на Аляске, прибыли на авиабазу Лейкенхит в Британии.

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