Эти самолеты должны компенсировать переданные Украине польские истребители МиГ-29.

Министерство обороны США согласилось продать Польше за символический доллар 24 самолета F-22 Raptor, которые были досрочно сняты с использования.

Как собщает польский портал Defence24, F-22 в частности должны компенсировать Польше, которая является опорой восточного фланга НАТО, переданные Украине польские истребители МиГ-29.

"К концу 2025 года Польша может стать второй после США страной в мире, которая будет использовать два типа самолетов 5-го поколения. Кроме уже закупленных для ВВС Польши самолетов F-35, американцы предложили предоставить Польше 24 самолета F-22A Block 20 Raptor из партии из 32 истребителей", - сообщает издание.

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Отмечается, что Польша должна получить самолеты за символический доллар, но вся операция не обойдется без затрат. Прежде всего, Польше придется заплатить за проверку Raptor, потому что те, которые планировалось изъять из эксплуатации ВВС США, не были на боевой службе, а использовались в основном для тренировок. Польша также должна привлечь средства на вооружение, обучение пилотов и технического персонала и подготовку наземной инфраструктуры.

Американцы уже подсчитали, что на это уйдет около трех лет (включая обучение пилотов), а все самолеты F-22 будут доставлены в Польшу в 2024-2025 годах.

Американские самолеты для Польши

Raptor считается первым американским военным самолетом пятого поколения. Он способен выполнять задачи как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".

28 июня 2022 года сообщалось о том, что США перебросят в Польшу истребители F-22, чтобы усилить сдерживание РФ. Шесть Raptor из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на Аляске, прибыли на авиабазу Лейкенхит в Британии.

25 марта 2023 года спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что Силы обороны Украины смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны-члены НАТО.

Польша и Словакия заявили о готовности передать Украине свои самолеты МиГ-29.

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