Планы укрепления обороноспособности в Европе были выдвинуты на недавнем саммите НАТО в Мадриде.

ВВС США направляют в Польшу истребители F-22 Raptor для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию.

Об этом сообщили ВВС США в Европе и Африке.

Шесть "Рапторов" из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на Аляске, прибыли во вторник вечером на авиабазу Лейкенхит в Британии, сообщили представители ВВС в среду. Согласно служебному заявлению во вторник, они продолжат полет на 32-ю тактическую авиабазу в Ласке, Польша, и дополнят миссию по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге альянса.

Планы укрепления обороноспособности в Европе были выдвинуты на недавнем саммите НАТО в Мадриде, где лидеры наметили новую стратегию безопасности, учитывающую ситуацию, созданную неспровоцированным вторжением России в Украину.

Воздушная защита направлена ​​на добавление систем противоракетной обороны наземного и воздушного базирования к восточным границам альянса, помимо тех, которые были развернуты там после вторжения России в Украину 24 февраля.

Raptor считается первым американским военным самолетом пятого поколения. Он способен выполнять задачи как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".

Напомним, в Британии разрабатывают истребитель, который будет читать мысли пилота и сможет его подстраховать.

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