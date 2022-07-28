ВВС США направляют в Польшу истребители F-22 Raptor для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию.
Об этом сообщили ВВС США в Европе и Африке.
Шесть "Рапторов" из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на Аляске, прибыли во вторник вечером на авиабазу Лейкенхит в Британии, сообщили представители ВВС в среду. Согласно служебному заявлению во вторник, они продолжат полет на 32-ю тактическую авиабазу в Ласке, Польша, и дополнят миссию по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге альянса.
Планы укрепления обороноспособности в Европе были выдвинуты на недавнем саммите НАТО в Мадриде, где лидеры наметили новую стратегию безопасности, учитывающую ситуацию, созданную неспровоцированным вторжением России в Украину.
Воздушная защита направлена на добавление систем противоракетной обороны наземного и воздушного базирования к восточным границам альянса, помимо тех, которые были развернуты там после вторжения России в Украину 24 февраля.
Raptor считается первым американским военным самолетом пятого поколения. Он способен выполнять задачи как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".
Напомним, в Британии разрабатывают истребитель, который будет читать мысли пилота и сможет его подстраховать.