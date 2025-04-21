В ведомстве заверили, что ни в одном чате Signal не было секретной информации.

В Пентагоне отреагировали на информацию о том, что министр обороны США Пит Гегсет обсуждал детали операции против хуситов в чате Signal, где были его жена, брат и адвокат. Представитель ведомства Шон Парнелл отрицает все обвинения. Соответствующее его сообщение появилось на платформе Х.

СМИ, которые опубликовали эту новость, он назвал "фейковыми" и обвинил их в том, что единственным источником их информации являются жалобы "недовольных бывших сотрудников" Пентагона.

"Они полагались только на слова людей, которые были уволены на этой неделе и, похоже, имели мотив саботировать секретаря и повестку дня президента", - отметил Парнелл.

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Он заверил, что ни в одном чате Signal не было секретной информации, мол, "как бы журналисты не пытались подать эту историю".

"Правда заключается в том, что Офис министра обороны продолжает становиться сильнее и эффективнее в выполнении планов президента Трампа. Мы уже столько достигли для американских военнослужащих и никогда не отступим", - заявил представитель Пентагона.

Скандалы с чатами администрации США

Как сообщал ранее УНИАН, Гегсет "слил" детальные военные планы США в чате Signal с женой и братом. Как сообщили некоторые американских СМИ со ссылкой на источники, чат создали во время процесса утверждения Гегсета. После назначения он продолжал его использовать. В нем было более десяти человек.

Новости об этом чате появились на фоне увольнений в Пентагоне советников министра обороны и смены руководителя аппарата Джо Каспера. Гегсет считает, что утечки связаны с его советниками.

Другой скандал с секретным чатом в Signal чиновников администрации США произошел в марте после того, как главный редактор американского издания The Atlantic Джеффри Голдберг был добавлен в этот чат советником по нацбезопасности США Майклом Уолцом. Представители администрации Трампа в нем обсуждали удары по Йемену 15 марта. В частности, в день атаки США Гегсет прислал сообщение с деталями будущих ударов.

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