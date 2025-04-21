Пока Пентагон охвачен паническими драмами, Хегсет избегает публичности, не появляясь на встречах.

Министр обороны Пит Хегсет передал детали операции против хуситов в чате Signal, где были его жена, брат и адвокат. Это произошло с его личного телефона, сообщает CNN со ссылкой на три источника.

Чат создали во время процесса утверждения Хегсета. После назначения он продолжал его использовать. В нем было более десяти человек. Подобные чаты также стали предметом расследования - в частности, один из них был случайно раскрыт через советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Расследование по утечкам данных ведет исполняющий обязанности генерального инспектора Минобороны. Все ли участники чата имели допуск к секретной информации - неизвестно. Представитель Пентагона заявил, что "ни в одном чате Signal не было секретной информации".

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Кадровые чистки и паранойя относительно утечек

Новости о втором чате появились на фоне увольнений в Пентагоне: Колдуэлла, Сельника, Кэрролла и смены руководителя аппарата Джо Каспера. Хегсет считал, что утечки связаны с его советниками.

Подозрения выросли после критических публикаций в СМИ, в частности, относительно кампании против хуситов. Он даже рассматривал обращение в ФБР, хотя советники отказывали - инспектор уже начал проверку.

Колдуэлл, Сельник и Кэрролл заявили:

"Мы все трое с честью служили нашей стране в униформе... понимаем важность информационной безопасности... до сих пор не сообщили, за что именно нас проверяли".

"Хотя Департамент заявил, что проведет проверку на полиграфе в рамках расследования, ни одна из трех не прошла проверку на детекторе лжи. Команда Хегсета выработала привычку распространять откровенную, легко развенчанную анонимную ложь о своих коллегах, когда дверь за ними закрывалась", - говорит бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот.

Фокус потерян

В разгар кампании на Ближнем Востоке, перемещения сил в регион и угрозы со стороны Ирана, Пентагон охвачен внутренними скандалами.

"К сожалению, после ужасного месяца Пентагон больше не сосредоточен на войне, а на бесконечной драме. Последний месяц стал полномасштабным крахом в Пентагоне - и это становится настоящей проблемой для администрации", - сказал Уллиот.

Тем временем Хэгсет избегает публичности. Он не появился даже на встрече с министром обороны Франции, отправив вместо себя помощника.

Пентагон: другие новости

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился расторгнуть контракты на "вспомогательные услуги, такие как консалтинг и другие необязательные услуги". Речь идет о сделке на сумму 5,1 млрд долларов. В списке на сокращение находится и контракт на 1,4 млрд долларов на реселлера программного обеспечения для облачных ИТ-услуг.

Ранее глава Пентагона во время выступления в Панаме заявил, что Соединенные Штаты Америки вернут Панамский канал из-под китайского влияния. По его словам, Штаты и Панама обеспечат "безопасность канала и его доступность для всех наций".

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