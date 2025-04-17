Следом за старшим советником главы Пентагона отстранены еще два должностных лица.

В США расширили расследование относительно скандальной утечки секретных данных в Пентагоне. Об этом сообщает Reuters.

По словам официальных лиц, расследование по факту утечки секретной информации затрагивает еще двух помощников министра обороны Пита Хегсета.

Старший советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл был отправлен в административный отпуск на время расследования. После него аналогичные меры были предприняты в отношении заместителя руководителя штаба Хегсета Дарина Сельника и руководителя аппарата заместителя министра обороны Колина Кэрролла.

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Источники в Пентагоне сообщили журналистам, что в ходе расследования "несанкционированного раскрытия информации о национальной безопасности" могут быть названы и другие имена должностных лиц, которые могут быть причастны к утечке данных. Расследование предполагало проверку сотрудников Пентагона на полиграфе, однако неясно, проходили ли Колуэлл, Сельник и Кэрролл эту процедуру.

По данным издания, Колдуэлл играл решающую роль в качестве советника главы Пентагона. В переписке в мессенджере Signal, слитой в сеть в прошлом месяце, Хегсет назвал его лучшим контактным лицом Совета нацбезопасности при подготовке к нанесению ударов по хуситам в Йемене.

Колдуэлл привлек внимание Вашингтона из-за его изоляционистских взглядов. Его сторонники считают, что эти взгляды были направлены на то, чтобы правильно расставить приоритеты обороны Америки. Относительно войны в Ираке он считал, что американским войскам лучше было бы оставаться дома.

"Я считаю, что война в Ираке была чудовищным преступлением", - говорил Колдуэлл в интервью Financial Times в декабре 2024 года.

Он также скептически относился к военной помощи США Украине и выступал за сокращение присутствия США в Европе.

"Решение отправить Колдуэлла, Селника и Кэрролла в административный отпуск не является продолжением волны увольнений, последовавшей с тех пор, как в январе Хегсет возглавил Пентагон", - пишут журналисты.

Утечка переписки в Signal

Как писал УНИАН, журналист The Atlantic Джеффри Голдберг был случайно добавлен в чат Signal, где топ-чиновники США обсуждали удары по Йемену. Переписка содержала информацию об оружии, цели и время ударов.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа в Украине Стив Уиткофф был участником чата, когда находился в Кремле.

Позже Трамп сделал заявление о причастности Уолца к скандалу. Он назвал своего советника по национальной безопасности "хорошим человеком", а историю с The Atlantic - "несерьезной".

Это была не единственная утечка данных за последнее время. В 2023 году в США открыли производство из-за утечки документов Пентагона.

В соцсетях и российских Telegram-каналах разошлись фотоснимки якобы секретных документов о контрнаступлении ВСУ. По данным CNN, тогда "утечка" секретных документов Пентагона привела к изменению некоторых военных планов Украины.

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