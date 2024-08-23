США отправили в Европу самолет-разведчик, чтобы отслеживать действия России, пишет Newsweek.

Сообщается, что по данным Flightradar24, самолет ВВС США RC-135U, известный как Combat Sent, приземлился на британской авиабазе Милденхолл на востоке Англии в воскресенье и уже совершил многочасовой полет в Балтийском регионе, граничащем с Россией и Беларусью.

Отмечается, что самолет предназначен для разведки и может обнаруживать и идентифицировать сигналы иностранных военных наземных, морских и воздушных радаров.

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"Разведданные, собранные Combat Sent, помогают определить подробные рабочие характеристики и возможности иностранных военных радаров, что позволяет разрабатывать методы уклонения и оборудование, способное обнаружить, предупредить или победить системы противника", - говорится в статье.

Самолет пролетел через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии и достигт берегов Финского залива. Затем он прошел на северо-запад от Беларуси и на север от Калининграда, после чего вернулся в Милденхолл.

При этом цель полета, а также то, будет ли передаваться паолученная информация другим странам – неизвестно.

НАТО стягивает силы к границам с Россией

Ранее сообщалось, что НАТО планирует разместить в Финляндии бронетанковую бригаду численностью примерно 4000–5000 солдат для защиты страны.

Кроме того, Литва начала строительство базы для немецких войск в 20 километрах от белорусской границы в рамках мероприятий НАТО по укреплению границ. На базе разместят до 4000 боеспособных военных Германии.

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