НАТО укрепляет границы с союзником России и на указанной базе разместит до 4000 боеспособных военных Германии. Речь идет о первой постоянной иностранной дислокации немецких военных со времен Второй мировой войны.

Литва начала строительство базы для немецких войск в 20 километрах от белорусской границы в рамках мероприятий НАТО по укреплению границ. Об этом сообщает Голос Америки.

На базе разместят до 4000 боеспособных военных Германии. Речь идет о первой постоянной иностранной дислокации немецких военных со времен Второй мировой войны.

"Новая военная база в Литве будет возведена до конца 2027 года в соответствии с обязательством Германии разместить войска на российском пограничье НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил это решение с размещением союзных сил в Западной Германии во время холодной войны для защиты Западной Европы в случае нападения СССР", - пишет издание.

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По словам главы оборонного ведомства Литвы Раймундаса Вайкснораса, страна потратит более миллиарда евро (около 1,10 миллиарда долларов) в течение следующих трех лет на развитие базы в рамках одного из крупнейших строительных проектов в своей истории.

База будет действовать недалеко от столицы Вильнюса и всего в 20 км от российского союзника - Беларуси. Здесь будут храниться и обслуживаться танки и другая техника, а также будут действовать стрелковые тиры.

Издание отмечает, что правительство Германии попросило у парламента 2,93 миллиарда евро на заказ 105 танков Leopard 2 A8, частично для оснащения литовской базы. Об этом говорится в проекте бюджета, с которым агентство Reuters ознакомилось в июне.

Ранее об укреплении границы с Россией заявили также Латвия и Эстония. Так, вдоль границы Латвии с Россией и Беларусью были установлены "зубы дракона" и пограничные защитные сооружения.

Также "зубы дракона" и бетонные блоки установлены в лесах и частных угодьях Эстонии.

Беларусь поддержала Россию в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, Беларусь поддержала Россию в полномасштабном вторжении в Украину - позволила россиянам зайти на нашу территорию с севера. Кроме того, в начале противостояния по Украине осуществлялись ракетные удары из Беларуси.

На днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ отправить на границу с Украиной почти треть армии Беларуси (согласно данным из открытых источников, белорусская армия насчитывает около 60 тысяч человек). Объясняя такое решение он утверждал, что это в ответ на размещение украинской стороной на границе с Беларусью более 120 тысяч военных.

Командующий войсками белорусской противовоздушной обороны генерал-майора Андрея Лукьянович заявил, что на границу переброшены войска противовоздушной обороны и авиации на следующий день после того, как белорусский диктатор объявил о своем решении.

Украинская сторона не подтверждала усиление войск Беларуси на границе.

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