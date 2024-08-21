По этому вопросу дискуссии будут продолжаться в течение осени и зимы.

Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО относительно развертывания войск в стране. В частности иностранные войска НАТО могут прибыть в Финляндию, даже если стране не будет угрожать реальный военный конфликт, пишет Yle.

В издании отметили, что недавно появились публичные сообщения о том, что Норвегия и Швеция могут ввести свои войска в Лапландию.

В то же время министр обороны Антти Хаккянен подчеркнул, что в переговорах участвуют не только страны Северной Европы, но и другие.

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"Мы не комментируем публично эти переговоры со стороны оборонного ведомства. Они ведутся с рядом различных стран. Мы ведем переговоры о том, какие страны могли бы предоставить определенные силовые структуры для обеспечения безопасности Финляндии", - отметил он.

Также Хаккянен не комментировал позицию Швеции или Норвегии по этому вопросу.

"Каждая из этих стран будет иметь свой собственный процесс, который будет рассматриваться в правительстве и парламенте в мирной обстановке", - объяснил он.

В свою очередь премьер-министр Петтери Орпо отметил, что понятно, что страны Северной Европы являются ближайшими партнерами НАТО, с которыми возможно сотрудничество.

"Но для нас также очень важно, чтобы другие страны НАТО были преданы и привлечены к защите Лапландии и всего этого скандинавского региона", - сказал он.

В то же время Хаккянен подчеркнул, что целью Финляндии является разрешение для определенного количества войск из разных стран прибыть туда в кризисных ситуациях, однако это не означает фактического военного противостояния.

"Они означают ситуации, когда нет фактической военной ситуации, но существует напряженная атмосфера, то есть ситуация, подпадающая под действие статьи 5", - заверил министр обороны.

Хаккянен добавил, что дискуссии будут продолжаться в течение осени и зимы. Следующая встреча по этому вопросу состоится на встрече министров обороны в феврале.

Финляндия и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Финляндия сообщила о новом пакете военной помощи для Украины. В частности помощь учитывала как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны.

"Финляндия предана поддержке Украины в ее борьбе против необоснованной агрессии России. Речь идет не только об Украине, но и, наконец, о праве всех свободных народов на существование. Мы, финны, на примере собственной истории поняли, насколько важен этот вопрос", - отметил министр обороны Антти Хаккянен.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб заявил, что достигнута точка, когда должны начаться переговоры между Украиной и Россией. По его словам, вывод войск РФ с оккупированных территорий Украины не должен быть предпосылкой для этого.

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