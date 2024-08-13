В ВС Польши отметили, что российский самолет Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.

Два польских истребителя F-16 перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем. Произошло это в понедельник, 12 августа. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

По информации командования, пара польских F-16, которая находилась на дежурстве, перехватила и визуально идентифицировала российский самолет, который пролетал над Балтийским морем.

В ведомстве добавили, что польские истребители перехватили Ил-20, который выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, не нарушая польских территориальных вод.

Видео дня

"Защита польского воздушного пространства является основой безопасности нашей страны. Благодаря эффективному функционированию всей системы противовоздушной обороны мы можем быть уверены, что защищены от угроз с воздуха", - подчеркнули в командовании.

Перехват российских самолетов - что известно

Как писал УНИАН, в начале августа у берегов Латвии были перехвачены российские истребители Су-30. На перехват вылетели два немецких евроистребителя миссии НАТО. Отмечается, что российские пилоты вели себя "не агрессивно".

Также сообщалось, что в июле российский самолет нарушил воздушное пространство Литвы. Отмечается, что борт направлялся из московского Внуково в аэропорт Храброво Калининградской области. Вследствие такого инцидента представителям российского посольства в Вильнюсе уже вручили ноту протеста.

Вас также могут заинтересовать новости: