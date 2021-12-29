По словам источника, изменение расписания USS Harry S. Truman и пяти других военных кораблей отражает необходимость присутствия США в Европе.

Министр обороны Ллойд Остин приказал авианосной ударной группе ВМС США оставаться в районе Средиземного моря, а не двигаться на Ближний Восток, на фоне опасений по поводу скопления российских войск у границ Украины.

Источник в министерстве обороны на условиях анонимности заявил во вторник, 28 декабря, что изменение расписания авианосца USS Harry S. Truman и пяти американских военных кораблей, сопровождающих его, отражает необходимость постоянного присутствия в Европе, передает AP News. Это необходимо, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе, сказал чиновник.

Читайте также"Посмотрим": Байден прокомментировал возможную встречу с Путиным 10 январяUSS Harry S. Truman (CVN-75) - это американский авианосец, восьмой корабль типа Нимиц. Заложен 29 ноября 1993 года и спущен на воду 7 сентября 1996-го. 25 июля 1998 года введен в состав флота. Стоимость постройки составила 4,5 миллиарда долларов.

В ударную группу "Трумэна" входят пять американских кораблей - крейсер USS San Jacinto и эсминцы с управляемыми ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также с ними находится фрегат Королевских ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen.

Авианосец покинул свой порт приписки в городе Норфолк, штат Вирджиния, 1 декабря и вошел в Средиземное море 14 декабря. Планировалось, что он продолжит свой путь в район Персидского залива.

USS Harry S. Truman (CVN 75), USS San Jacinto (CG 56), and the Royal Norwegian Navy Frigate HNoMS Fridtjof Nansen (F310) participate in a PASSEX with the Tunisian offshore patrol vessel Hannon (P612) and fast patrol boat Tunis (502) in the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/tLN0ey2RB5 — USS Harry S. Truman (@USSHARRYSTRUMAN) December 24, 2021

Как сообщал УНИАН, по словам чиновника Совета по национальной безопасности США, переговоры между Штатами и Россией должны состояться 10 января. В частности, они будут посвящены ситуации вокруг Украины и контролю над вооружениями.

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