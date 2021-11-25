Эсминец будет работать вместе с союзниками и партнерами Альянса в регионе, отметили в ВМС Штатов.

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG 51) вошел в Черное море во время обычного патрулирования 25 ноября 2021 года.

О том, что корабль вошел в Черное море, сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.

"Находясь в Черном море, корабль будет работать вместе с союзниками и партнерами НАТО в регионе для обеспечения безопасности и стабильности в этом жизненно важном международном водном пути. Союзники и партнеры НАТО регулярно действуют в регионе, чтобы обеспечить стабильную и безопасную морскую среду", – говорится в сообщении.

Читайте такжеФлагман ВМС США вошел в Черное море: появилась реакция УкраиныArleigh Burke – один из четырех эсминцев ВМС США, базирующихся на военно-морской базе Рота, Испания. Относится к командованию 65 оперативной группы для поддержки архитектуры интегрированной противоракетной обороны НАТО.

Шестой флот США со штаб-квартирой в Неаполе (Италия) проводит полный спектр совместных военно-морских операций, часто вместе с союзными и межведомственными партнерами с целью продвижения национальных интересов США, безопасности и стабильности в Европе и Африке.

Напомним, с 18 июня по 10 июля 2020 года в Черном море продолжались международные учения "Си Бриз", они были самыми масштабными за свою историю. В учениях приняли участие представители почти 30 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Также в учениях принимали участие эсминец HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross.

Автор: Лариса Бекета