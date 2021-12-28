В администрации добавили, что подход президента Байдена по Украине заключается в объединении союза вокруг двух путей: сдерживания и дипломатии.

Переговоры между США и Россией должны состояться 10 января. В частности они будут посвящены вопросу о ситуации вокруг Украины и контролю над вооружениями.

Об этом Украинской службе Голоса Америки сообщил чиновник Совета по национальной безопасности США.

"Соединенные Штаты ожидают участия с Россией в платформе стратегического диалога по безопасности 10 января. Вдобавок, насколько мы понимаем, Россия и НАТО намерены провести встречу Совета Россия - НАТО 12 января, а заседание Постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13 число", - сообщили в Совете по национальной безопасности США.

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В администрации добавили, что подход президента Байдена по Украине заключается в объединении союза вокруг двух путей: сдерживания и дипломатии.

"Как Альянс, мы объединены относительно последствий, с которыми столкнется Россия, если она начнет наступление на Украину. Но мы также едины в нашей готовности участвовать в принципиальной дипломатии с Россией", - подчеркнули в Совете по нацбезопасности.

"Когда мы сядем до переговоров, Россия может выложить на стол свои беспокойства, и мы также выложим на стол свои беспокойства относительно деятельности России. Мы будем придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину". Будут сферы, где мы сможем достичь прогресса, и сферы, в которых у нас будут разногласия. Вот в чем заключается дипломатия", - сообщили украинской службе Голоса Америки.

Ожидается, что в течение переговоров представители США и России обсудят ситуацию безопасности вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.

Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия столкнется с огромными последствиями, если решит проявить новую агрессию против Украины. Отвечая на вопрос о требованиях России по безопасности в Европе, Энтони Блинкен заявил, что у США и Европы также есть свои принципы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и Россия готовы к диалогу через различные каналы. При этом добавив, что пока не планируется новой личной встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД России опубликовал "проект соглашений" с НАТО и США о взаимных "гарантиях безопасности". От альянса требуют гарантий дальнейшего нерасширения на Восток и неприятия в члены Украины и Грузии.

26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ответ Москвы в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть "самым разнообразным".

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