Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон знает о "постоянном интересе России к торговле золотом в Судане".

В понедельник Соединенные Штаты Америки обвинили Россию в ООН в финансировании двух воюющих сторон в Судане.

Как пишет Reuters, это стало очевидным шагом вперед по сравнению с предыдущим утверждением Вашингтона, что Москва играет на обеих сторонах конфликта для достижения политических целей.

В ноябре Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий воюющие стороны немедленно прекратить боевые действия и обеспечить доставку гуманитарной помощи. Остальные 14 членов Совета проголосовали за этот документ.

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"Россия выбрала обструкцию: стоя в одиночестве, она голосовала за то, чтобы подвергнуть опасности гражданское население, финансируя при этом обе стороны конфликта - да, я так и сказала: обе стороны", - заявила в понедельник представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

В ответ на просьбу рассказать подробнее Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон знает о "постоянном интересе России к торговле золотом в Судане" и осуждает любую материальную поддержку воюющих сторон - "будь то через незаконную торговлю золотом или предоставление военного оборудования". Представитель США при ООН добавила:

"Мы считаем, что сотрудничество суданских властей в области золотодобычи с российскими юридическими и физическими лицами, подпадающими под санкции, может оказаться вредным для долгосрочных интересов Судана и стремления суданского народа к прекращению войны".

В ответ заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский сказал: "Мы сожалеем, что США пытаются судить о других мировых державах по своим меркам".

Ситуация в Судане

Осенью в Судане был сбит грузовой самолет Ил-76. Предположительно, на борту находились россияне. Ответственность за сбитие борта на себя взяли мятежники из ранее проправительственной военизированной организации Сил быстрого реагирования.

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