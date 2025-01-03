Украина расследует все подобные случаи, которых на самом деле единицы, говорит омбудсмен.

ООН обвинила Украину в пытках и убийствах российских военнопленных. Соответствующие утверждения содержатся в новом докладе, обнародованном на сайте организации.

В докладе описываются казни, пытки и жестокое обращение с военнопленными с обеих сторон конфликта. Отмечается, что с августа 2024 года значительно увеличилось количество "достоверных сообщений" о казнях украинских военнопленных россиянами - по меньшей мере 62 жертвы в отдельных 19 инцидентах.

"Задокументированы также случаи пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинской власти, главным образом в транзитных центрах на ранних стадиях их содержания. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека расследует два достоверных сообщения о гибели российских военнопленных при подобных обстоятельствах", - сообщается в русскоязычной версии сайта ООН.

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В англоязычной версии этого же сайта текст несколько иной. Там тоже упомянуты те же 62 жертвы с украинской стороны, из которых ООН подтвердила 15 смертей. Однако далее сказано, что освобожденные из российского плена украинцы, включая женщин, все до одного рассказали о пытках и даже изнасилованиях со стороны россиян.

"С другой стороны, хотя отчет признает жестокое обращение с российскими военнопленными, особенно во время их первоначального задержания украинскими властями, отмечается, что эти случаи выглядели более единичными по сравнению с широко распространенными пытками украинских пленных", - говорится далее в англоязычной версии сайта ООН.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал доклад ООН, обвинив его в попытках приравнять нарушения с российской и украинской стороны.

"Фактически, ООН отождествляет масштабы нарушений со стороны Украины и РФ. Все мы видим, какими возвращаются украинцы из российской неволи. К ним применяли пытки, пытки, психологическое давление, не давали надлежащей медицинской помощи. Они возвращаются домой иногда с травмами, которые несовместимы с жизнью", - пишет омбудсмен.

Он также подчеркнул, что по известным фактам нарушения прав российских военнопленных уже проводится расследование, как того предусматривает закон.

Военные преступления россиян: последние новости

Как писал УНИАН, в новом отчете ООН указано, что с 1 сентября по 30 ноября 2024 года в Украине, в том числе на временно оккупированных Россией территориях, было убито 574 гражданских лица, еще более 3000 были ранены. Причем 93% жертв - на подконтрольной Украине территории. Речь идет о тех, кто погиб в результате боевых действий и обстрелов.

Вместе с тем растет и количество случаев пыток, казней без судебного разбирательства и других преступлений. Оккупанты пытаются усилить контроль над оккупированной украинской территорией.

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