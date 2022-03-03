Также Вашингтон не собирается создавать безполетную зону над Украиной, чтобы избежать прямой войны с Россией.

США не видят возможности для исключения России из Совета Безопасности ООН из-за ее войны в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции, когда ее спросили о призыве Украины к ООН лишить Россию ее места в Совбезе, пишет Anadolu.

"Мы не видим, что это произойдет", - сказала Псаки.

Она назвала "беспокоящим" то, что РФ активно подрывает Устав ООН, являясь постоянным членом Совбеза.

"Это так особенно беспокойно то, что Россия, учитывая ее особую ответственность за соблюдение Устава ООН, активно подрывает этот устав и злоупотребляет своим положением", – сказала она.

Относительно призыва Украины ввести запретную для полетов зону над Украиной, Псаки повторила, что президент США Джо Байден не будет ее создавать.

"Причина, почему это не был шаг, на который президент был готов пойти... Потому, что запрещенная для полетов зона требует обеспечения. Для этого, по сути, понадобится, чтобы американские военные сбивали российские самолеты и побуждали к потенциальной прямой войне с Россией. Именно тот шаг, которого мы хотим избежать", – сказала она.

Отвечая на вопрос, готовы ли США посылать Украине воздушную поддержку, Псаки ответила, что Вашингтон продолжал оказывать ряд оборонной помощи в течение последних нескольких дней.

"Но мы не рассматриваем шаги, которые бы поставили нас в прямой конфликт с Россией", – добавила она.

Как сообщал УНИАН, война России против Украины, которая началась 24 февраля, вызвала возмущение международного сообщества: ЕС, США и Великобритания, в частности, ввели жесткие финансовые санкции против Москвы.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, за неделю из Украины в соседние страны выехали более 1 миллиона человек.

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