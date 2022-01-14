Госсекретарь подтвердил, что Вашингтон готов к продолжению диалога, однако теперь все зависит от того, какое решение примет президент РФ Владимир Путин.

США не ожидали крупных прорывов от переговоров с Россией по вопросам безопасности в Европе, однако в Вашингтоне, в отличие от Кремля, не считают состоявшиеся встречи "неудачными", и готовы к продолжению диалога в случае, если к этому готовы в Москве.

Об этом госсекретарь Энтони Блинкен сказал в интервью американской радиостанции National Public Radio (NPR), передает Голос Америки.

Комментируя высказывание пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, назвавшего прошедшие переговоры "неудачными", Блинкен заявил, что США не "ожидали прорывов" в ходе встреч, которые, по его словам, "на данный момент" нельзя назвать настоящими переговорами.

"Мы поделились с русскими нашей глубокой обеспокоенностью в связи действиями, которые они предпринимают не только в отношении Украины, но и в более широком смысле. Они поделились с нами своими опасениями. Мы предоставили друг другу, я думаю, немало пищи для размышлений. Теперь мы планируем... тщательно проконсультироваться с нашими союзниками и партнерами", - заявил Блинкен, уточнив, что продолжение диалога возможно только в случае деэскалации ситуации вокруг Украины.

Госсекретарь отметил, что обе стороны теперь должны "переварить" полученную информацию, добавив, что Вашингтон предоставил Москве два варианта действий: "путь дипломатии и диалога", который Блинкен назвал "лучшим" и "наиболее ответственным" способом для решения разногласий и урегулирования ситуации на востоке Украины; или путь "конфронтации и агрессии", к чему на Западе "полностью готовы".

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"Если они пойдут по этому пути, это будет иметь серьезные последствия... Я не буду уточнять, что мы сделаем (в ответ), скажу только, что если речь идет о санкциях, об экономических и финансовых мерах, а также о необходимости укреплять Украину в плане обороны, усиливать оборону НАТО, мы планируем и собираемся сделать то, чего не делали раньше", - заявил Блинкен, подчеркнув, что планируемая реакция на возможную агрессию со стороны России "выйдет далеко за рамки того, что было сделано в 2014 году".

Госсекретарь отказался оценивать вероятность российского вторжения в Украину, заявив, что "президент Путин превосходно владеет искусством не давать окончательного ответа" на переговорах с соперниками.

"Я подозреваю, что он отчасти и делает это сейчас, пытаясь понять, что может сработать, а что нет, и вполне может быть, что он еще не решил окончательно, что он собирается делать. Думаю, на нас лежит важная обязанность помочь (Путину) сформировать свое мнение", - сказал Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что кризис, связанный с концентрацией российских сил у украинской границы, был создан руками Москвы, и в итоге мир "оказался в такой ситуации по российской инициативе". Блинкен отметил, что за последние пару месяцев США, их союзники и партнеры смогли разработать "весьма скоординированные и обдуманные" способы, с помощью которых западная коалиция сможет "четко ответить на действия, предпринятые Россией".

"Мы собрали очень сильную коалицию стран в Европе и даже за ее пределами, через G7, чтобы отреагировать, повлиять на расчеты президента Путина и на выбор, который он сделает", - заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что многие из вопросов, по которым Запад может договориться с Москвой, к примеру, дополнительные меры по контролю над вооружениями – это "сложные вещи, которые невозможно сделать за час, за день, за неделю, и русские об этом знают".

"Если они сейчас решат выйти (из переговорного процесса), я думаю, это будет свидетельствовать о том, что они, вероятно, никогда не рассматривали всерьез путь диалога или дипломатии. В некоторых случаях, они выдвинули максималистские и невыполнимые требования, - сказал Блинкен. – Но они также вынесли на обсуждение другие вопросы, которые могут стать основой для конструктивного разговора и дипломатии... Теперь мы увидим, действительно ли они серьезно настроены в отношении дипломатии и диалога, или все это было просто уловкой, и их намерения являются иными. Но, как я уже говорил, мы готовы к любому варианту развития событий".

Переговоры США и России

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В Брюсселе 12 января заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.