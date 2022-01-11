Романенко рассказал, что должна делать Украина, пока Путин сосредоточился на Казахстане.

Российский президент Владимир Путин из-за недавних протестов в Казахстане временно отвлек внимание от Украины. Чем длиннее будет эта пауза - тем лучше, считает бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Об этом он сказал в комментарии сайту "Телеграф".

"При этом надо понимать, что у России - большой золотовалютный запас, который пополняется еще и из-за резкого скачка мировых цен на энергоресурсы. Плюс - значительная военная сила. Хоть Путину до Ленина далеко по многим параметрам, но их роднит то, что оба видели частью Союза Украину - причем как центровое звено. А потому РФ не даст нам покоя. Она будет затягивать Украину не просто в орбиту своего влияния, но и в Союзное государство. И не только нас", - подчеркнул эксперт.

Он прогнозирует, что после фактического "поглощения" Беларуси Россия возьмется за Казахстан. Украина, по мнению Романенко, должна использовать ситуацию для укрепления собственных возможностей и поработать с союзниками для получения от них современного оружия. Генерал-лейтенант, в частности, напомнил, что у российской армии новые вооружения составляют 65-75%, а у украинской - в разы меньше.

Читайте такжеВ США еще не знают, собирается ли Россия уменьшать напряжение на границе с Украиной

Ранее сегодня стало известно, что Россия начала перебрасывать на границу с Украиной военные вертолеты - это можно расценивать продолжением подготовки к возможному нападению.

Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряжения.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе якобы угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу 9 января в Женеве состоялась встреча представителей США и России по стратегической стабильности. Дипломаты обеих стран беседовали более семи часов. Однако Вашингтон до сих пор не знает, планирует ли РФ убирать свои войска.

По данным NYT 8 января, российские войска окружают Украину с трех сторон, в частности в местах легкой досягаемости Киева.