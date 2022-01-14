Американский дипломат отметил, что есть ряд базовых вопросов, которые не подлежат обсуждению.

США готовы к разговору с Российской Федерацией. Американская сторона готова говорить о разрешении конфликтов, снижении рисков агрессии и повышения доверия, но не базовых принципов международной системы безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба представительства США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

"Наш подход – очень серьезный. Мы сказали, что открыты к диалогу высокого уровня. И продемонстрировали это путем участия в двусторонних переговорах по стратегической стабильности, в совете Россия-НАТО, и сейчас мы вовлечены в процесс здесь, в ОБСЕ", – заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в ответ на заявление замглавы российского МИД Сергея Рябкова, что якобы США не готовы к серьезным переговорам.

При этом американский дипломат указал, что Вашингтон "не собирается вести новые переговоры по ключевым принципам" или отказываться от основных элементов Хельсинкского заключительного акта, Устава ООН и Парижской Хартии.

"Это – основы и базовые принципы международной системы, и они не подлежат новым переговорам", – подчеркнул Карпентер.

Читайте такжеЕвросоюз продлил экономические санкции против РоссииВ то же время он отметил, что Вашингтон "будет рад обсудить" с Москвой урегулирование конфликтов, снижения рисков агрессии военной прозрачности.

"Если они заинтересованы в тех перечисленных темах, тогда и сами поймут, что мы готовы к диалогу", – подытожил американский дипломат.

Переговоры США и России - что известно

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а сегодня, 13 января, - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявили о консолидированной поддержке Украины в условиях неправомерных ультиматумов со стороны Российской Федерации.

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии Российской Федерации.

В Брюсселе 12 января заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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