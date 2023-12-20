В G7 считают, что такой шаг будет считаться законным ответом на вторжение России в Украину, если его осуществят государства, "пострадавшие" от ее агрессии.

После того как Россия подверглась беспрецедентному набору санкций после полномасштабного вторжения на Украину, страны-союзники по G7 рассматривают возможность еще более радикального шага - конфисковать замороженные активы Москвы.

Как пишет Financial Times, западные страны, включая США, изучают возможность оправдать арест замороженных активов российского центрального банка и использовать их для финансирования Киева. Эта идея стала особенно актуальной в последние недели, поскольку США и ЕС никак не могут одобрить новые пакеты финансирования для Украины на десятки миллиардов долларов.

Где находятся замороженные активы?

Согласно документу Европейской комиссии, с которым ознакомилась Financial Times, в прошлом году в странах "Большой семерки", ЕС и Австралии было заморожены около 260 млрд евро активов центральных банков Москвы.

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Большая часть этих активов - около 210 млрд евро - хранится в ЕС, включая наличные деньги и государственные облигации. Большая часть активов - около 191 млрд евро - хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Бельгии. Франция иммобилизовала вторую по величине сумму - около 19 млрд евро. Другие страны держат гораздо меньше, например, Германия - около 210 млн евро. В то же время, по словам источников, США заморозили лишь небольшую сумму российских государственных активов: около 5 млрд долларов.

К чему призывают США?

Вашингтон публично не поддерживал конфискацию замороженных активов, но в частном порядке приводил аргументы в пользу этого. В одном из недавних дискуссионных документов G7, она была названа "контрмерой", разрешенной международным правом, которая "побудит Россию прекратить свою агрессию".

"Согласно документу, такой шаг будет считаться законным ответом на незаконное вторжение России в Украину, если его осуществят государства, "пострадавшие" и "особо пострадавшие" от ее агрессии. К ним могут относиться союзники Украины, которые финансировали ее экономику и вооруженные силы во время войны".

Американские чиновники предположили, что конфискованные активы могут быть выделены Украине траншами, например, через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. Это рассматривается как "аванс" в счет компенсации Украине, которую Россия в конечном итоге должна будет выплатить в соответствии с международным правом за свою агрессию.

Правовые основания и финансовые последствия

Как пишет FT, идея конфискации российских суверенных активов юридически небезопасна. Активы центральных банков защищены обычным международным правом, и действия, ставящие под сомнение этот принцип, будут иметь серьезные последствия для финансовой системы.

Но защитники этой позиции утверждают, что в данном случае такая конфискация может быть оправдана международным правом как справедливое средство, чтобы заставить Россию выплатить Украине компенсацию за нанесенный войной ущерб.

Противники этой идеи опасаются, что такой шаг нанесет ущерб международному порядку, основанному на правилах, и подорвет доверие, которое страны демонстрируют, размещая резервы в других государствах.

"Последний аргумент имеет значительный вес среди некоторых стран-членов ЕС и Европейского центрального банка. Конфискация российских активов, по мнению некоторых, перешла бы черту, показав таким странам, как Китай или Саудовская Аравия, что суверенные активы, хранящиеся в евро или долларах, не всегда могут быть в безопасности", - пишет издание.

Как в Европе относятся к этим аргументам?

Европейские чиновники опасаются возможных ответных мер. Один из них отметил, что по сравнению с ними США владеют лишь очень небольшим количеством активов российских центральных банков. "С точки зрения ЕС, мы теряем гораздо больше", - сказал чиновник.

Вместо того чтобы арестовывать сами активы, ЕС разрабатывает план по извлечению прибыли, которую Euroclear получает от хранения российских активов. Однако эти предложения оказались спорными, и некоторые страны опасаются последствий даже такого ограниченного шага.

Замороженные активы России - что известно

Запад заморозил более 300 миллиардов долларов международных резервов России после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года.

Украина хочет, чтобы средства, полученные от замороженных российских активов, использовались для послевоенного восстановления, но это осложняется юридическими вопросами и возможными последствиями этого шага в будущем.

Ранее FT писал, что ЕС намерен предложить отделять прибыль, полученную от замороженных российских активов в Европе, с целью привлечь около 15 млрд евро для поддержки Украины.

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