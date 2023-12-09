В России заявили, что могут согласиться отдать свои замороженные активы для финансирования фонда возмещения убытков от изменения климата.

Россия заявила, что изучает возможность использования своих запасов золота, замороженных после ее полномасштабного вторжения в Украину, для финансирования фонда возмещения убытков от изменения климата для помощи развивающимся странам.

Как пишет Reuters, представитель России по вопросам климата Руслан Эдельгериев на саммите COP28 (конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата) заявил, что этот шаг поможет сократить разрыв между развитыми странами и развивающимися странами, однако это выглядит скорее как попытка Москвы сделать "все возможное", чтобы остановить Запад от захвата ее замороженных запасов.

"Мы готовы объявить, что Россия рассматривает добровольный вклад финансов в фонд возмещения убытков из замороженных национальных золотых резервов, которые хранятся международными организациями", — заявил Эдельгериев на COP28 в Дубае.

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Замороженные активы России что известно

Запад заморозил более 300 миллиардов долларов международных резервов России после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года.

Украина хочет, чтобы средства, полученные от замороженных российских активов, использовались для послевоенного восстановления, но это осложняется юридическими вопросами и возможными последствиями этого шага в будущем.

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