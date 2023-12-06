Прибыль от резервов российского центрального банка, замороженных в странах ЕС, может принести Киеву от 15 до 17 миллиардов евро к 2027 году.

Испания, которая в настоящее время является президентом Совета Европейского Союза, представила свой план о том, чтобы ЕС мог финансировать Украину из прибылей, полученных от замороженных российских средств.

Однако, как пишет Politico, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и несколько стран-членов, включая Францию и Германию, испытывают серьезные сомнения по поводу этого плана, не говоря уже о Бельгии, где хранится большая часть замороженных российских денег.

"Критика достигла апогея на встрече посланников ЕС во вторник вечером. Согласно предложению Испании, полученному POLITICO и обсужденному на встрече, Мадрид подсчитал, что прибыль от резервов российского центрального банка, замороженных в странах ЕС, может принести Киеву от 15 до 17 миллиардов евро к 2027 году", - пишет издание.

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В то же время, по словам чиновников, несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, а возможно, даже годы, чтобы увидеть деньги. Также возникла путаница по поводу того, как Мадрид получил такие цифры.

Еврокомиссия планирует предоставить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи - 17 миллиардов евро в виде грантов плюс 33 миллиарда евро в виде кредитов под низкие проценты до 2027 года. Если эти деньги не поступят из доходов, полученных от замороженных активов РФ, их придется финансировать из других источников.

"Учитывая, что предложение Испании настолько противоречило взглядам большинства других правительств, некоторые дипломаты предположили, что оно было разработано испанскими правительственными чиновниками в Мадриде, мало знакомыми с настроениями в остальной части ЕС", - пишет Politico.

Некоторые дипломаты из других стран даже предположили, что цель Мадрида, выдвигающего это предложение, заключалась в том, чтобы отвлечь дополнительные средства от украинского кризиса на другие области бюджета, такие как миграция и конкурентоспособность ЕС.

Другие чиновники отметили, что идея Испании использовать деньги, полученные от замороженных активов, является излишней, учитывая, что все страны ЕС, кроме Венгрии, согласны на увеличение финансирования Киева. По их словам, любые российские доходы должны идти в дополнение к тому, что одобрено для помощи Украине, а не вместо нее.

Помощь Украине от ЕС

Ранее Европейский парламент поддержал инициативу по созданию фонда Ukraine Facility, который предусматривает предоставление Украине макрофинансовой помощи объемом до 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

При этом премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, известные своими пророссийскими взглядами, блокируют выделение Украине помощи от ЕС. В частности, Орбан заявил, что поддержка ЕС не работает, а новоизбранный премьер Словакии Фицо сослался на проблемы коррупции в Украине.

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