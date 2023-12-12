Страны-члены Евросоюза должны единодушно поддержать план, а также дальнейшие шаги по его реализации.

Во вторник, 12 декабря, Брюссель намерен предложить отделять прибыль, полученную от замороженных российских активов в ЕС, с целью привлечь около 15 млрд евро для поддержки Украины, пишет Financial Times.

По данным источников издания, сначала Еврокомиссия потребует от центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами российского центробанка, размещать полученную от них прибыль на отдельных счетах.

В то же время депозитарии получают прибыль, реинвестируя средства от ценных погашенных бумаг, таких как государственные облигации, поскольку платежи в Москву запрещены из-за санкций.

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Журналисты утверждают, что на втором этапе плана доходы будут перечислены в общий бюджет ЕС, чтобы помочь Украине.

Страны-члены ЕС должны единодушно поддержать план, а также дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем Киеву будут выделены деньги.

Согласно предложению, целевыми будут лишь поступления от активов российского ЦБ. По оценкам Еврокомиссии, это будет приносить до 3 млрд евро в год, или 15 млрд евро между 2023 и 2027 годами, но сумма будет зависеть от процентных ставок.

В основном план повлияет на бельгийский депозитарий Euroclear, который сохраняет около 191 млрд евро российских суверенных активов.

Замороженные активы РФ

План получения прибылей из активов РФ рассматривали ранее, но отложили после того, как несколько стран-членов ЕС и Европейский центральный банк выразили юридические и финансовые опасения. Однако этот вопрос стал снова актуальным на фоне неудачных попыток США и ЕС договориться о дополнительной финансовой поддержке Украины.

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