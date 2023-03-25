Джо Байден сказал, что Украине будет оказываться помощь для самозащиты от российской агрессии.

Соединенные Штаты Америки и Канада продолжат давление на подозреваемого в совершении военных преступлений президента Российской Федерации Владимира Путина из-за санкций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент США Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.

Президент США подчеркнул, что поскольку уже продолжается второй год российского жестокого вторжения в Украину, единство США и Канады будет несокрушимым.

Видео дня

"Мы собираемся сохранять давление на Путина с помощью наших исторических санкций и тарифов. Мы продолжим обеспечивать Украину военной подготовкой и оборудованием, гуманитарной помощью, в которой она нуждается", - сказал Байден.

Он добавил, что Украине будет предоставляться помощь для самозащиты от российской агрессии.

Со своей стороны Трюдо отметил, что сегодня Канада и США подтверждают "непоколебимую поддержку украинскому народу в его защите от жестокого варварского вторжения Путина".

Санкции против РФ - последние новости

В Европейском Союзе анонсировали 11-й пакет санкций против России, связанных с агрессией РФ против Украины.

Япония и Германия договорились усиливать санкционное давление на Россию в связи с ее агрессией против Украины. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Молдавия готовит персональные санкции по ряду людей из-за войны РФ против Украины.