В Токио состоялись переговоры премьер-министров двух стран, где обсудили войну в Украине.

Япония и Германия договорились усиливать санкционное давление на Россию в связи с ее агрессией против Украины. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Слова японского премьера приводит издание NNK.

"Мы снова подтвердили важность дальнейшего принятия Японией, Германией и странами-единомышленниками сильных санкционных мер против России, а также оказания помощи Украине", – сказал Кисида.

Отдельно участники переговоров высказались о недопустимости угроз ядерным оружием и тем более его применения.

Видео дня

Позиция Японии по войне в Украине

Политика японского правительства в вопросе российской агрессии в целом следует в русле общей стратегии Запада. Так, Япония последовательно вводит против России собственные санкции, которые в общих чертах повторяют санкции ЕС и США.

Также Япония оказывает Украине финансовую помощь. В частности Токио передал Киеву через ЮНЕСКО 10 млн долл. на реставрацию объектов культуры, пострадавших от войны.

В самом японском обществе также усилились антироссийские настроения. Японцы впервые открыто начали требовать от России вернуть Курильские острова, оккупированные с 1940-х годов.

Вас также могут заинтересовать новости: