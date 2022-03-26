Новые санкции призваны помешать России импортировали критически важные технологии, ослабив ее военный потенциал и экономику в целом.

Белый дом готовит санкции против российских компаний, которые поставляют товары и услуги для военных и разведывательных служб, в том числе компоненты двойного назначения, которые используются в производстве оружия.

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на официальных лиц США.

Новые санкции могут объявить уже на следующей неделе.

Вашингтон подтверждает, что в производстве вооружения Россия значительно зависела от западных и международных технологий.

В санкции попадет "Серния Инжиниринг", которая занимается распространением оружия для российских спецслужб, и московская "Сертал", производящая оборудование и технологии для ВС РФ.

США также введут санкции против четырех подставных компаний, с помощью которых "Серния" и "Сертал" проводят закупки.

Ограничения повлияют, в том числе, на проведение любых финансовых операций, угрожая лишить эти компании возможности вести бизнес за рубежом. В сочетании с ограничениями экспортного контроля указанные санкции отрезают россиянам доступ к закупке компьютерных чипов и финансированию их производства внутри страны.

Новые санкции призваны помешать России импортировали критически важные технологии, ослабив ее военный потенциал и экономику в целом.

В Белом доме отдельно добавили, что планируют "атаковать" технологические компании, позволяют Путину вести войну против Украины. Среди них: компания "НИИ Вектор", которая поддерживала производство спутников для радиолокационной разведки; "Микрон" - крупнейший производитель микросхем в России; "Т-Платформы", которая занимается суперкомпьютерами.

Рассматриваются санкции и против iGrids, что разрабатывает программное обеспечение для автоматизированных систем управления электросетями РФ.

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