Также в этом месяце должно состояться заседание "Рамштайн".

Уже в ближайшее время Соединенные Штаты Америки объявят о предоставлении Украине новых пакетов военной помощи.

Об этом во время брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ. Также он анонсировал встречу Контактной группы по вопросам помощи Украине, которая состоится до 20 января, еще при каденции Джо Байдена:

"Я думаю, в ближайшие дни вы также можете ожидать дополнительные объявления о выделении помощи Украине в сфере безопасности".

Помощь Украине от США

Как сообщал УНИАН, 30 декабря американский лидер Джо Байден объявил о предоставлении украинской армии пакета поддержки на сумму около 2,5 миллиарда долларов.

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Он отметил, что Пентагон доставляет в Украину сотни тысяч артснарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.

В министерстве финансов Соединенных Штатов Америки заявили о предоставлении Украине 3,4 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки. Это последняя выплата в рамках закона о дополнительных ассигнованиях.

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