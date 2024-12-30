Министерство обороны США участвует в процессе доставки в Украину сотни тысяч артиллерийских вооружений, тысяч ракет и сотень единиц бронетехники.

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине почти на 2,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого Дома.

"Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиардов долларов на помощь Украине в области безопасности, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии", - говорится в заявлении.

Пакет Байдена включает военную помощь в размере 1,25 млрд долларов, взятую из запасов США, и пакет Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине (USAI) в размере 1,22 млрд долларов, последний пакет USAI за время пребывания Байдена у власти.

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Отмечается, что эта помощь "обеспечит Украине немедленный приток возможностей, которые она продолжит эффективно использовать на поле боя, а также долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других критически важных систем вооружения".

В заявлении также отмечается, что США продолжат работать над усилением позиции Киева в войне до конца срока полномочий Байдена.

"Министерство обороны находится в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины в преддверии зимы", - подчеркивается в тексте заявления.

Помощь США Украине

Напомним, 20 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Администрация Байдена в ближайшие дни намерена объявить о новом пакете помощи Украине стоимостью 1,2 миллиарда долларов.

По данным AP, пакет будет включать значительное количество боеприпасов, системы противовоздушной обороны HAWK, ракеты "Стингер" и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

недавно в Белом доме сообщали о передаче Украине военной поддержки на 500 миллионов долларов. В пакет помощи вошли боеприпасы к HIMARS, противотанковое вооружение и средства для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

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