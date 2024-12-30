Деньги пойдут на "поддержку критически важных государственных услуг" Украины.

США предоставят Украине 3,4 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Отмечается, что эти средства являются последней выплатой, предусмотренной в рамках американского закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в 2024 году.

"Наша прямая бюджетная поддержка Украины поступает в критический момент, когда Россия усиливает свои атаки на украинских гражданских и критическую инфраструктуру. Экономическая помощь от Соединенных Штатов и наших союзников имеет решающее значение для способности Украины защитить свой суверенитет и достичь справедливого мира путем поддержки критически важных государственных услуг, которые поддерживают ее отважную борьбу", - заявила министр финансов США Джанет Л. Йеллен.

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Американская помощь Украине

Как писал УНИАН, ранее в этом месяце США предоставили Украине 20 миллиардов долларов в рамках договоренностей Большой семерки по 50 миллиардам долларов для Украины. Средства предоставляются через структуры Всемирного банка, их планируют покрыть за счет доходов от замороженных российских активов.

Также мы рассказывали, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине почти на $2,5 миллиарда. Что именно он включает, не уточняется, но сообщается, что в процессе доставки в Украину находятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.

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