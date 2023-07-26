Чешские дипломаты напомнили российским коллегам, кто развязал войну в Украине.

В Министерство иностранных дел Российской Федерации обвинили Чехию в "русофобии". В Праге напомнили, кто напал на Украину и оккупировал ее территории.

"Чехия имеет хронические проблемы, которые власти страны не намерены решать, занимаясь вместо этого деструктивными внешнеполитическими действиями", - написали представители МИД РФ в Twitter.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве обвинили Чехию в "сползании" к русофобскому курсу.

Видео дня

В свою очередь в МИД Чехии напомнили Москве о войне в Украине.

"Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не бомбим больницы и не оккупируем соседей. Уходите из Украины", - подчеркнули чешские дипломаты в Twitter.

Позиция Чехии по войне в Украине - последние новости

Власти Чехии с начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины помогают бороться с захватчиками. Прага оказывала Киеву как гуманитарную, так и военную помощь, а также предоставила убежище украинцам, которые спасались от войны.

7 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина получит штурмовые вертолеты и тысячи крупнокалиберных боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: