Также Чехия поможет Украине в обучении пилотов для самолетов F-16 и предоставит Украине симулятор для такой тренировки.

Чехия передаст Украине штурмовые вертолеты и тысячи крупнокалиберных боеприпасов. Об этом премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Праге, передает корреспондент УНИАН.

По словам Фиалы, сегодня они с Зеленским обсудили конкретные шаги по сотрудничеству между странами, военную помощь Украине, а также предстоящий саммит НАТО.

Чешский премьер рассказал, что его страна уже передала Украине более 600 единиц тяжелой техники и более 4 млн разнообразных боеприпасов. "Сегодня я подтвердил господину президенту, что Чехия дарит Украине штурмовые вертолеты..., еще 100 тыс. крупнокалиберных боеприпасов", - отметил он.

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Также Чехия поможет Украине в обучении пилотов для самолетов F-16 и предоставит Украине симулятор для такой тренировки.

Фиала уточнил, что на межправительственных переговорах в прошлом году Украина и Чехия начали обсуждать тему совместного производства в оборонной промышленности. "Это важные проекты. Они позволят повысить уровень обороноспособности наших стран и уровень самостоятельности в промышленности Украины", - добавил он.

В частности, во время брифинга руководители министерств подписали меморандум о сотрудничестве между чешским Минобороны и украинским Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кроме того, по словам Фиалы, Чехия присоединилась и продолжит приобщаться к восстановлению Украины.

Президент Украины и премьер Чехии также обсудили сотрудничество в сфере энергетики и здравоохранения.

В то же время Зеленский отметил, что на следующей неделе в Украину прибудет чешская делегация из представителей предприятий, которые готовы присоединиться к совместным проектам в сфере транспорта, энергетики, здравоохранения и восстановления Украины.

Президент Украины поблагодарил Чехию за очередной мощный оборонный пакет для Украины. "(Во время переговоров - УНИАН) мы уделили значительное внимание оборонным вопросам. Спасибо за понимание наших потребностей, в частности в артиллерии и снарядах, бронетехнике, а также в работе по системам противовоздушной обороны", - сказал Зеленский.

Зеленский в Чехии - главное

6 июля, после своего визита в Болгарию, Зеленский прибыл в Чехию.

Там президент Украины провел переговоры со своим чешским коллегой Петром Павелом и встретился с премьер-министром Петром Фиалой, председателями Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, а также с членами правительства и парламента.

По данным СМИ, после Чехии Зеленский отправится в Турцию, где будет встреча с президентом Эрдоганом.

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